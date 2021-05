Zoug : Une bisbille routière se finit en coup de poing

Après une altercation verbale, un automobiliste a frappé un cycliste au visage. Ce dernier souffre d’une fracture de la mâchoire.

Un automobiliste et un cycliste se sont disputés à Zoug, mardi après-midi, selon un communiqué de la police. Tout est parti d’un coup de klaxon lorsqu’un homme à vélo a traversé au passage pour piétons, à la Chamerstrasse, non loin du centre-ville. Le cycliste a laissé libre cours à son mécontentement et a répondu par des signes de la main.