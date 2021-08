Bâle-Ville : Une altercation tourne mal et fait un mort

Deux groupes se sont provoqués dans la nuit de samedi à dimanche en ville de Bâle. Un homme de 28 ans a reçu un coup de couteau et est décédé sur place.

Une altercation verbale entre deux groupes composés de 4 à 5 personnes a dégénéré dimanche vers 2 h 30 à Bâle. La situation a dégénéré et un homme de 28 ans a été agressé par un inconnu qui l’a grièvement blessé avec une arme blanche. Malgré une tentative de réanimation, cette personne est décédée sur place.

L’auteur du coup de couteau et un ami ont pris la fuite. Ils ont été rattrapés et l’auteur présumé, un Croate de 22 ans a été arrêté et placé en détention. La police lance un appel à témoin afin d’éclaircir ce meurtre.