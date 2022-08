Une alternative à Uber voit le jour à Genève

Une coopérative de chauffeurs VTC indépendants a obtenu de l’Etat son attestation de diffuseur de course. Les conducteurs de l’application Super rider ont fixé eux-mêmes le prix de la course.

Un nouvel acteur fait son apparition dans le paysage mouvementé du transport de personnes à Genève. Mardi, la société coopérative des chauffeurs VTC indépendants a obtenu l’attestation de diffuseur de course, un sésame délivré par la police du commerce (PCTN). «L’idée, c’est de montrer qu’une alternative à l’ubérisation de la société est possible, en offrant un service qui satisfasse à la fois les chauffeurs et les clients», s’est félicité Me Romain Jordan, qui représente la coopérative.

1,70 franc le kilomètre

Cette dernière regroupe «plus de 500 chauffeurs» (ndlr: le Canton recense 1789 titulaires de al carte VTC), détaille son président Hassan Jabbarpour Sattari, qui vante «un transporteur professionnel et économique». Le prix de la course est fixe, indique-t-il: 1,70 fr. le kilomètre pour un véhicule normal, 3 fr. pour un van Mercedes, 3,30 fr. pour une Mercedes classe S. «Les conditions de travail sont gérées par l’assemblée générale. Ce sont les conducteurs eux-mêmes qui ont décidé des prix.» Ceux-ci sont majorés de 20% la nuit entre 20h30 et 6h30, le week-end et les jours fériés.

Aucune commission

Par ailleurs, assure-t-il, «le chauffeur gagne 100% du prix de la course. La coopérative ne prend aucune commission.» En revanche, 10% de frais administratifs supplémentaires sont appliqués au client pour faire tourner le système, et notamment assurer la maintenance de l’application dédiée, «Super rider». Hassan Jabbarpour Sattari insiste: les membres de la coopérative sont «100% indépendants, et nous vérifions qu’ils paient bien leurs charges et leurs cotisations sociales».

Modèle différent d’Uber

Me Jordan souligne aussi ce point: «Le but est de développer un système éthique qui respecte les autorités.» Mais qu’a montré «Super rider» à l’Etat pour qu’il reconnaisse le statut d’indépendants de ses chauffeurs, alors qu’il a toujours estimé, et avec lui le Tribunal fédéral, que ceux d’Uber étaient des employés salariés? «Le prix est décidé par les chauffeurs, expose l’avocat. Leur activité n’est pas contrôlée, ils ne partagent pas leurs revenus, ils ne sont soumis à aucun horaire, ni obligation de prendre une course, ni sanction. A présent, le dernier acteur qui doit jouer le jeu, c’est le client, en choisissant l’application Super rider.»

Pas d’hostilité des taxis

Les milieux professionnels des taxis, qui protestaient ce mercredi contre la poursuite des activités d’Uber (lire l’encadré), ont déclaré ne pas être hostiles à ce nouveau diffuseur de course. «Ils ont le droit s’ils répondent aux exigences légales et paient leurs charges. Mais il faudra vraiment que cela soit vérifié, a estimé Mohammed Gharbi, président de la SCCIT. Cela prouve cependant que Genève n’a pas besoin d’Uber et n’a pas à craindre que la cessation de ses activités mette au chômage 400 ou 500 chauffeurs. Nous n’avons jamais été contre la concurrence loyale.»

Ce que scrute l’Etat Directeur du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN), Matthias Stacchetti explique que la coopérative est devenue le dix-neuvième diffuseur de course genevois. Particularité cantonale, ceux-ci sont soumis à annonce, et non à autorisation, une pratique amenée à changer avec la prochaine refonte de la loi. Autrement dit, à ce jour, un contrôle minimal s’effectue en amont. En revanche, les vérifications par différentes autorités se poursuivent a posteriori, pour s’assurer du respect du cadre légal (indépendance des chauffeurs, affiliation aux assurances sociales, etc.). Le haut fonctionnaire indique que l’élément central permettant à l’Etat de considérer que les chauffeurs sont bien des indépendants est le lien de subordination entre eux et l’entité pour laquelle ils officient. La manière dont se fixent les tarifs est aussi importante. Par exemple, qu’ils soient décidés par une assemblée de coopérateurs plaide en faveur du statut d’indépendants.