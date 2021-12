Zurich : Une ambulance sort de la route: plusieurs blessés

Un accident a impliqué une ambulance et une voiture. Bilan: trois blessés.

Un accident entre une voiture et une ambulance s’est produit jeudi dans la commune de Wädenswil (ZH). Selon la police cantonale de Zurich, peu avant 10 heures, une ambulance effectuait un trajet de transfert avec un patient sur l’A3. Pour des raisons encore inconnues, l’ambulance est sortie de la route à la hauteur de Wädenswil. Elle est alors entrée en collision avec une voiture qui s’était engagée sur l’autoroute. Comme l’explique le porte-parole de la police Alexander Renner, l’automobiliste s’est retrouvé coincé dans le véhicule et a dû être désincarcéré par les pompiers. La Rega l’a transporté à l’hôpital avec des blessures moyennement graves. Les occupants de l’ambulance ont également été blessés et transportés à l’hôpital. Les deux véhicules ont subi un dommage total.