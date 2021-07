France : Une amende de 1000 euros pour un mégot ou une crotte

Une commune d’Alsace a introduit début juillet une contravention salée pour les mégots, déchets ou déjections canines non ramassés dans la rue.

Le dépôt de déchets sur la voie publique, mégots et déjections canines inclus, est passible depuis le 1er juillet à Obernai (Bas-Rhin) de 1000 euros d’amende (environ 1090 francs suisses), une sanction que cette commune touristique espère dissuasive afin de lutter contre ce «fléau». «Comme de nombreuses collectivités en France, Obernai est de plus en plus confrontée au phénomène des (…) dépôts sauvages, fléau qui constitue (…) une incivilité caractérisée et une atteinte à l’environnement», indique le site internet de cette ville du piémont des Vosges.