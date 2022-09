Une amende de1800 francs pour avoir annoncé où étaient les radars

Canton de Zurich : Une amende de 1800 francs pour avoir annoncé où étaient les radars

La Cour suprême de Zurich a tranché dans l’affaire de l’instagrameur de Wintherthour (ZH), aujourd’hui âgé de 30 ans, ayant prévenu à plusieurs reprises ses abonnés des contrôles effectués par la police (voir encadré). Il devra payer une amende de 1800 francs. L’affaire avait été jugée en mars et le jugement a finalement été prononcé six mois plus tard.