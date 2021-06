France : Une amende de 220 millions d’euros pour Google

L’Autorité française de la Concurrence a pénalisé le géant américain pour avoir favorisé ses propres services de publicité en ligne.

L’Autorité française de la concurrence a infligé 220 millions d’euros (environ 240 millions de francs suisses) d’amende à Google pour avoir favorisé ses propres services dans le secteur de la publicité en ligne, a-t-elle annoncé lundi dans un communiqué. Google «n’a pas contesté les faits» et l’amende a été décidée dans le cadre d’une procédure de transaction avec le géant américain, a indiqué l’Autorité de la concurrence qui avait initialement été saisie par trois groupes de presse, News Corp, le Figaro et Rossel. Le groupe Figaro s’était ensuite retiré de la procédure.

Google, de son côté, n’a pas commenté le montant de l’amende imposée, mais a confirmé qu’il s’était mis d’accord avec l’Autorité de la concurrence sur un certain nombre de solutions à apporter pour améliorer le fonctionnement du marché de la publicité en ligne, dont il est un acteur dominant. «Nous allons tester et développer ces modifications dans les mois qui viennent, avant de les déployer plus largement, dont certaines à l’échelle mondiale», a indiqué Maria Gomri, directrice juridique de Google France, dans une réaction publiée sur le blog de l’entreprise.