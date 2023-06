Une amende de plus de 7100 francs pour fraude aux cartes de crédit

Le Ministère public lucernois a récemment condamné un homme, aujourd’hui âgé de 29 ans, pour une fraude aux cartes de crédit. Il a reçu une peine pécuniaire ferme de 120 jours-amende à 50 francs (soit 6000 francs en tout). S’ajoutent une amende de 200 francs et la prise en charge des frais de procédure de 920 francs. Ce qui fait un total de 7120 francs.

L’ordonnance pénale dévoile son mode opératoire: en juin 2021, il a rempli des formulaires de demande de cartes de crédit auprès de plusieurs banques. Il signait les documents du nom de son ancienne petite amie et présentait aussi sa carte d’identité. L’accusé n’a toutefois jamais payé les factures et a ainsi accumulé des dépenses d’environ 9200 francs – frais de rappel et intérêts compris.