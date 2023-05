Football: Une amende pour la Juventus mais pas de retrait de points

L’accord sollicité par la Juve et accepté mardi par le Tribunal de la Fédération italienne de football met un point final à l’ensemble des procédures devant la justice sportive visant le club turinois, qui écope d’une amende de plus de 700’000 euros dans cette affaire dite de «manœuvres salariales» et reste pénalisé d’un retrait de dix points en championnat pour des fraudes comptables lors de transferts de joueurs, a indiqué la fédération. La Juve renonce en effet à tous les recours possibles dans les deux affaires en vertu de cet accord, selon la même source.