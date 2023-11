Une Américaine a empoisonné son mec pour un héritage qui n'existait pas

L’histoire avait déjà tout d’un scénario de polar, elle vient de prendre une tournure digne d’une œuvre de Shakespeare. Début septembre dans le Dakota du Nord, une femme de 47 ans a tué l’homme qu’elle fréquentait depuis 10 ans en l’empoisonnant avec de l’antigel . Le mobile d’Ina Kenoyer? Steven Riley, 51 ans, s’apprêtait à toucher un héritage monumental et ne comptait pas en faire profiter sa compagne, qu’il avait l’intention de quitter. L’Américain, père de quatre jeunes adultes, est décédé le 5 septembre. Deux jours avant, lui, Ina et des amis devaient rencontrer un «avocat» dans un aéroport afin de finaliser le versement astronomique de 30 millions de dollars.

Or, selon l’un des fils de Steven, cet argent n’a jamais existé. Ryan Riley raconte en effet au «New York Post» que son père a reçu un e-mail d’une personne se présentant comme l’avocat d’un «parent éloigné». Cet homme souhaitait rencontrer le quinquagénaire et un rendez-vous a été organisé. «Il ne se méfiait pas avant de se rendre à l’aéroport. Il était convaincu qu’il avait hérité de l’argent. (…) Il prévoyait d’acquérir des hectares de terrain, d’en donner une partie à certains de mes frères et à moi-même, puis d’ouvrir son propre garage», explique le jeune homme de 21 ans.

Le prétendu avocat ne s’est jamais présenté au rendez-vous, mais le sort de Steven était scellé: persuadée qu’il allait toucher un pactole puis se débarrasser d’elle, Ina l’avait déjà empoisonné. «Ils n’étaient plus vraiment heureux et mon papa voulait la quitter depuis un moment. Elle ne travaillait jamais et vivait à ses crochets», confie le jeune homme. «Steven et Ina croyaient que cet héritage de 30 millions de dollars était réel, mais rien n’indique qu’il a été versé», confirme le capitaine Dale Plessas, de la police de Minot.