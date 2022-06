Art Basel: Une Américaine paie 1300 francs par nuit pour dormir dans une vitrine

Art Basel, la manifestation d’art contemporain , a commencé lundi. Tous les hôtels de la région affichent complet et les prix des nuitées ont presque retrouvé leur niveau d’avant la pandémie de coronavirus. Les gérants d’un magasin d’entrepôt dans le Petit-Bâle ont alors eu l’idée de proposer leur vitrine comme logement. Sur Airbnb, l’espace était disponible au prix de 3300 francs la nuit . Et surprise, la «chambre» a trouvé preneur.

«Tout cela n’était qu’un coup de marketing. A aucun moment, nous n’avons pensé que quelqu’un allait vraiment réserver ou venir», explique Gawin Steiner, membre de l’équipe, à «20 Minuten». Une Américaine s’est pourtant enregistrée mardi soir. «Elle a réservé pour trois nuits et nous avons encore un peu renégocié le prix. Maintenant, la nuit dans la vitrine ne coûte plus que 1300 francs», poursuit M. Steiner.

Depuis, l’équipe s’active à donner un aspect chic et moderne à la vitrine. Comme la «chambre» se trouve à côté d’un bureau d’architecture et de graphisme, «nous avons construit un échafaudage avec des lattes de toit et l’avons élevé en guise de mur», explique-t-il, avant d’ajouter que leur idée n’est pas de «donner une fausse impression, comme certaines vitrines à Amsterdam ou Hambourg». La plupart du mobilier et des plantes installées proviennent des ménages privés des propriétaires.