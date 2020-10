Lausanne : Une ancienne école transformée en appartements

Acquis en 2000 par la Ville, l’ancienne Ecole Piotet était initialement vouée à l’installation d’un centre d’enseignement. Mais quatre logements y ont été au final aménagés.

Le bâtiment rénové affiche une consommation énergétique trois fois plus faible qu’avant travaux et 20% inférieure à un objet neuf respectant les dernières normes en vigueur, relève mercredi la capitale vaudoise dans un communiqué. Elle ajoute que ces travaux de réaménagement et la suppression d’un parking couvert ont aussi permis la création d’un nouveau parc public.