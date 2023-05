Test: Une anémie sévère guette des vampires bien faméliques

Après avoir enchanté les joueurs avec des jeux comme «Dishonored», «Prey» ou encore «Deathloop», l’éditeur français s’est penché sur un nouvel univers avec «Redfall». Parachuté sur une île envahie par des vampires et leurs sbires, on incarne un chasseur parmi quatre profils distincts, bien décidé à faire la lumière sur cette malédiction. Pétri de bonnes intentions, ce titre brille grâce à son histoire mystérieuse, sa direction artistique léchée et à son level design offrant bon nombre de possi­bilités pour venir à bout de ­légions d’hématophages.