Année bien remplie pour le Palp Festival

Festival en Valais : Une année bien remplie pour le Palp

Le 6 novembre 2022, c’est avec l’événement estampillé «Marché des fromages d’alpage», dans son fief de Bruson, que le Palp tirera le rideau sur son édition de 2022. Au menu: dégustation et vente de raclettes du Valais AOP d’alpage, spectacles de marionnettes et concerts de 1 Franc Suisse, The Echoes of Django ou encore de La Maraude.