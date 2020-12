Si la police de Lausanne ne détient pas de chiffres permettant de mettre en lumière la tension entre autos et vélos, les forces de l’ordre font cependant état de 108 accidents impliquant des cyclistes en 2020, contre 97 en 2019 et 81 en 2018. Et l’année n’est pas encore terminée. «On s’attend à une augmentation encore plus marquée d’ici à la fin du mois de décembre», précise le capitaine Jean-Philippe Pittet, responsable de la communication.