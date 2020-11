Vaccin de Pfizer : Une annonce choc mais des tonnes de questions

Alors que le monde est en crise depuis bientôt un an, la nouvelle d’un candidat-vaccin «efficace à 90% pour prévenir les infections au Covid-19» a de quoi raviver l’espoir de voir le bout du tunnel. Toutefois, de nombreuses inconnues restent à élucider.

Que veut dire «efficace à 90%»?

Toutefois, les deux entreprises pharmaceutiques ne donnent pas de détails: parmi les patients infectés, on ignore combien appartenaient au groupe qui a reçu le vaccin et à celui qui a reçu le placebo.

Quelle durée de protection?

Les éléments dévoilés lundi par Pfizer et BioNTech ne permettent pas de le dire. En effet, l’efficacité de 90% a été mesurée sept jours après l’injection de la deuxième et dernière dose du vaccin, soit 28 jours après la première (trois semaines séparant les deux injections).

Contre quoi ce vaccin protège-t-il?

«Mais s’il protège contre le risque de maladie, et non contre l’infection elle-même, alors les mesures de contrôle devront rester en place jusqu’à ce qu’un nombre suffisant de gens ait été vacciné», poursuit la Dr Ward, spécialiste auprès du King’s College de Londres et de la Faculté britannique de médecine pharmaceutique.

Est-il efficace chez les sujets à risques?

Dix mois après l’apparition de cette nouvelle maladie, on sait que certaines catégories de population ont plus de risques que les autres de faire des formes graves. Parmi ces facteurs de risque, la vieillesse, l’obésité, le diabète, l’hypertension ou la présence d’autres maladies (cardio-vasculaires notamment).

Or, les données parcellaires rendues publiques par Pfizer et BioNTech ne permettent pas de savoir si leur vaccin est efficace chez ces personnes à risques.

«Dans les publications scientifiques, on voit toute cette stratification des individus, selon l’âge, la présence de comorbidités (d’autres affections en plus de la maladie étudiée, ndlr), l’origine ethnique, etc. Là, on n’a pas tout ça», note Bruno Pitard.