Canton de Vaud : Une antenne régionale pour l’intégration des réfugiés

Le gouvernement vaudois annonce l’ouverture d’une antenne à Montreux qui, avec ses 21 collaborateurs, pourra traiter plus de 300 dossiers sur la Riviera.

Ceux-ci bénéficient d’un service plus proche de leur lieu de vie, explique jeudi le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) dans un communiqué. Il précise que le CSIR s’occupe notamment de l’intégration socioprofessionnelle, du soutien social et de l’octroi du revenu d’insertion pour les personnes reconnues comme réfugiés (permis B et F).