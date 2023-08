App de l'EPFL pour aveugles: trouver un siège libre dans le train

Des étudiants ont développé un système qui permet aux malvoyants de localiser plus facilement une place dans les transports publics.

L’équipe de Find my seat (de g. à dr.): Nicolas Matekalo, Jonathan Haymoz, Amine Tourki et Louis Gevers. © Alain Herzog 2023 EPFL

Repérer une place libre dans les transports publics relève parfois du parcours du combattant. C’est d’autant plus vrai pour les malvoyants. Mais des étudiants de l’EPFL ont conçu une application pour y remédier. À l’aide de la caméra d’un smartphone, l’app Find my seat détecte les sièges à disposition et donne des indications vocales permettant de les localiser (devant, à droite ou à gauche, ainsi que le nombre de pas nécessaires pour les atteindre).

De nouvelles informations sont données à intervalles réguliers, dont la fréquence peut être configurée. «En discutant avec une malvoyante, nous nous sommes rendu compte qu’un rappel toutes les 2 ou 3 secondes était très important, remarque Louis Gevers, un des concepteurs. Ses feedbacks nous ont été très utiles pour améliorer notre produit.»

Le projet intéresse en particulier les CFF. «Nous avons collaboré avec les étudiants qui ont développé Find my seat et nous allons étudier la possibilité de l’intégrer dans notre app CFF Inclusive et analyser avec les utilisateurs son intérêt dans leur vie quotidienne», partage Jean-Philippe Schmidt, porte-parole.

Scanner les boîtes de médicaments

Find my seat a été développé dans le cadre de l’Assistive Technologies Challenge, un cours-projet de master, dont l’objectif est de mettre sur pied des solutions technologiques simplifiant le quotidien de personnes en situation de handicap, en collaboration avec elles. Cinq autres projets ont abouti, dont une deuxième app destinée aux malvoyants.