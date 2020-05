Suisse

Une «app » au centre de la guerre contre le Covid-19

La lutte contre le coronavirus se mène à la fois sur le front médical mais aussi informatique. Une «app» suscite l'intérêt des militaires suisses.

Avec en poche leur portable équipé de l'application, les militaires en tenue de camouflage vaquent à leurs occupations: entraînement physique, formation théorique et tir à 300 mètres, mais les connexions entre leurs téléphones sont scrutées à la loupe. Grâce au Bluetooth, chaque téléphone enregistre les autres se trouvant à une distance proche pendant une période donnée.

Casser la transmission

L'objectif est de casser la chaîne de transmission du virus et de stopper ainsi la propagation du virus à mesure que les mesures de confinement sont progressivement levées.

Ubique, qui a développé la principale application météo de Suisse, a commencé à travailler à ce nouvel outil il y a seulement quelques semaines. Le développeur s'est associé avec l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) qui s'occupe de la recherche et des tests de sécurité tandis que Ubique s'assure de l'intégration de ces éléments dans l'application, du design et de l'expérience utilisateur.

«C'est une phase d'évaluation», déclare celui qui dirige le projet au sein du département des technologies de l'information de l'EPFL. «C'est une idée qui a démarré sous une autre forme technologique en Asie, en utilisant le GPS, qui est évidemment une technologie plus invasive en matière de protection des données puisqu'on sait exactement où sont les gens», rappelle-t-il. L'application suisse teste, selon M. Sanchez, une «méthode beaucoup plus respectueuse de la protection des données».

Processus entièrement anonyme

Ici, peu importe le lieu où s'effectue la connexion, donc pas de localisation des utilisateurs et le processus est entièrement anonyme. La Suisse estime aujourd'hui que le virus est sous contrôle sur son territoire. Le Covid-19 y a tué plus de 1.400 personnes et environ 30.000 ont été testées positives.