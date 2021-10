Genève – Une app au secours des personnes psychotiques en crise

Le numérique en aide aux esprits tourmentés: c’est la mission que se sont donnée deux chercheuses de l’Université de Genève (UNIGE). Elles sont les autrices d’un projet novateur qui entend éviter une aggravation de l’état de santé des personnes atteintes de troubles psychotiques (soit 3% de la population, plus particulièrement les adolescents), et mieux adapter leur suivi médical. Professeure et doctorante à la Faculté de psychologie, Maude Schneider et Clémence Feller ont créé une application gratuite, encore en test, dévolue à celles et ceux qui souffrent de schizophrénie ou de paranoïa, notamment.

Alors qu’aujourd’hui les personnes psychotiques suivent des contrôles trimestriels, l’app permettrait d’augmenter drastiquement la cadence. Sur une base volontaire, avec la collaboration du thérapeute, le patient recevrait chaque mois pendant six jours d’affilée, et plusieurs fois par jour, une trentaine d’affirmations liées à sa pathologie: «En ce moment, j’ai l’impression d’entendre des choses que les autres ne perçoivent pas» - «Je ne me sens pas en sécurité». L’usager précise son état d’esprit via un curseur qui va de «pas du tout» à «extrêmement». Sécurisé et soumis au secret médical, le questionnaire est rempli en deux minutes et transmis au médecin, quasi dans l’heure.