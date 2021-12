Genève – Une app’ de moins pour payer son stationnement

Il y a quelques jours, les utilisateurs genevois de l’application de paiement du stationnement ParkingPay ont reçu un message d’avertissement de la société. A partir du premier janvier, l’app’ ne sera plus disponible au bout du lac sur les places gérées et surveillées par la Fondation des parkings. L’information est confirmée par cette dernière qui précise que cela concerne «les places de stationnement sur la voie publique dans les communes contrôlées par la Fondation et ayant mis en place le paiement du stationnement par téléphone, l'ensemble des parkings ouverts gérés par la Fondation», soit quelque 4700 cases sur la voie publique et plus de 160 parkings.