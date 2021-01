Téléchargée plus de 10 millions de fois, l’app Salaat First rappelle aux fidèles musulmans les horaires de prière et se connecte au GPS pour leur indiquer la direction de la Mecque et les mosquées à proximité en fonction de leur position géographique. Mais les utilisateurs ne sont pas au courant que ce service récolte leurs données de géolocalisation pour les revendre à une société tierce, selon une enquête de Motherboard. Il s’agit en l’occurrence de la firme Predicio basée en France. Celle-ci serait liée à l’ICE, agence américaine de contrôle de l’immigration, au Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, ainsi qu’au FBI.