Genève : Une app destinée aux soignants récompensée

La plateforme «Pimp my HUG» offre aux professionnels de santé un accès direct aux résultats de laboratoire et d'imagerie de leurs patients.

Frederic Ehrler, direction des systèmes d’information (HUG), Carlotta Tuor et Robin Rey, étudiants à la faculté de médecine UNIGE et Johan N. Siebert, service d’accueil et d’urgences pédiatriques (HUG) ont créé cette app.

«Pimp my HUG» ou encore «Patients in my pocket». Ce sont les noms donnés à une application mobile récompensée jeudi par les Hôpitaux universitaires (HUG) et l’Université de Genève (UNIGE). La plateforme développée par un quatuor composé de membres venant des deux institutions a reçu le Prix 2021 de l’Innovation.