IA : Une app donne une voix et un visage à ChatGPT

«Un moyen plus facile d’utiliser la puissance de l’IA et de converser avec ChatGPT»: tel est le but du service lancé par D-ID, d’après les propos de Gil Perry, patron et cofondateur de cette firme israélienne, rapportés par TechCrunch. Déjà connue pour redonner vie à nos ancêtres en animant leurs photos de façon réaliste grâce à sa technologie d’intelligence artificielle Deep Nostalgia, l’entreprise a mis à disposition une nouvelle web app qui donne une voix et un visage au célèbre modèle conversationnel d’OpenAI. Actuellement en version bêta, ce service nommé chat.D-ID permet aux utilisateurs d’interagir de façon plus naturelle avec l’IA ChatGPT. Celle-ci se présente sous la forme d’un avatar animé photoréaliste d’une jeune femme baptisée Alice, à laquelle il est possible de poser des questions et de recevoir des réponses de vive voix.