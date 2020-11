Croix Bleue : Une app empêche les mineurs d’acheter de l’alcool

Vérifier l’âge d’un client est un problème récurrent pour les établissements qui vendent de l’alcool. La Croix Bleue veut aider via une app le personnel de contrôler l’âge des jeunes clients.

Fonctionnement simple

En cas de résultat orange, cela signifie que le client a entre 16 et 18 ans et peut consommer des boissons fermentées comme la bière. Enfin, si le code est vert, le client a plus de 18 ans et n’est donc soumis à aucune restriction.