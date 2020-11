La Fondation vaudoise des entrepreneurs et le syndicat Unia ont lancé Meteobat, une application permettant de prévoir les conditions météo sur les chantiers. KEYSTONE

Les intempéries sur le lieu de travail ont une incidence directe sur la santé et la sécurité des ouvriers de la construction ainsi que sur la faisabilité des travaux. C’est dans ce sens qu’en 2017, en partenariat avec l’Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse, le syndicat Unia et la Fondation vaudoise des entrepreneurs ont mis sur pied une page internet annonçant notamment les périodes de grand froid, de canicule ou toute autre situation météorologique nécessitant un aménagement du lieu de travail ou un arrêt momentané du chantier.

«Une première en Suisse, voire en Europe»

Cette première suisse en terres vaudoises vient de connaître un nouveau développement qui est à l’air du temps. Depuis mercredi, une app baptisée Meteobat a vu le jours. Deux couleurs symboliques, le vert et le rouge, permettent aux employeurs et à leurs collaborateurs de mieux planifier les travaux et d’anticiper les conséquences d’éventuelles intempéries sur les chantiers. «Le but de notre application est de permettre aux entreprises de prendre les mesures nécessaires pour adapter ou décaler les travaux sur les chantiers lors d’intempéries telles que de fortes pluies, de la neige, un grand froid ou la canicule», a déclaré René Grandjean, secrétaire patronal à la Fédération vaudoise des entrepreneurs. «Cette application est une première en Suisse, voire en Europe. Elle est pratique et permet au travailleur d’avoir rapidement accès aux informations liées au grand froid, à la canicule et à d’autres intempéries. C’est très important pour la santé et la sécurité des employés», a salué Sébastien Genton, secrétaire syndical du secteur construction chez Unia.