Une app pour calculer le potentiel solaire de tous les bâtiments

Connaître en quelques clics la part d’énergie que la toiture d’un immeuble ou d’une villa pourrait produire avec la pose de panneaux solaires dans le territoire du Grand Genève. C’est ce que propose le projet G2-Solaire, porté par l’Hepia (Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève) et l’Université Savoie Mont-Blanc (F), dans le cadre du programme Interreg France-Suisse.

Alors qu’un cadastre solaire du canton de Genève existait, une nouvelle version , destinée au grand public, a été réalisée. «Nous avons produit un outil plus interactif et plus incitatif, explique Gilles Desthieux, professeur associé à l’Hepia. Il permet de faire sa propre estimation du potentiel d’autoconsommation d’un bâtiment.»

Alerte «patrimoine»

Pour ce faire, il suffit de sélectionner un lieu et cliquer dessus: niveau d’ensoleillement, surface optimale pour la pose de panneaux, production potentielle, coûts, subventions possibles, gains annuels, ou temps de retour sur investissement s’affichent ensuite. Et pour un résultat plus affiné, on peut y introduire des options liées à sa propre consommation: «Par exemple, s’il y a une voiture électrique à charger, ou une pompe à chaleur», illustre le scientifique. Même les contraintes liées à la protection du patrimoine y sont signalées avec l’apparition d’un avertissement.