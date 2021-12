Genève : Une app pour dicter ses dernières volontés

Un nouvel outil développé par les HUG et l’Université propose d’exprimer ses directives anticipées pour le personnel médical et la famille.

Communiquer ses dernières volontés médicales au personnel hospitalier et à sa famille. C’est le principe d’un nouvel outil informatique, «Accordons-nous», lancé par les Hôpitaux universitaires (HUG) et l’Université de Genève. Comme le relève la « Tribune de Genève », peu de personnes rédigent leurs directives anticipées, alors qu’elles permettent de fixer à l’avance les soins que l’on veut recevoir ou pas, en cas de perte soudaine de discernement.

Cet outil, qu’on peut retrouver sur l’application des HUG «Concerto» et sur le web, comporte trois sections: «Je m’informe» répond aux questions générales, «J’en parle» est dédié aux conseils et astuces pour dialoguer avec son entourage et «J’écris», qui guide, via un questionnaire, la rédaction des directives anticipées. L’app permet également de transmettre des informations biographiques pour une plus grande proximité avec les soignants, et de désigner une personne de son entourage qui pourrait être le représentant thérapeutique.