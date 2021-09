Vaud : Une app pour se préparer à la naturalisation

Le Canton vient de mettre en ligne une application d’entraînement comprenant toutes les connaissances générales nécessaires à la procédure de naturalisation.

Le Canton de Vaud met à disposition sur son site deux instruments interactifs pour se préparer à la naturalisation. L’application A-Vaud-Test permet de générer automatiquement un test de connaissances élémentaires dans les quatre domaines (géographie, société, politique et histoire) et les trois niveaux définis (Suisse, canton de Vaud et commune de résidence). Il peut être utilisé en condition d’examen ou sous forme d’exercice avec toutes les questions existantes.

Des questions harmonisées en 2018

Pour rappel, en 2018, le Canton a introduit dans la loi sur le droit de cité vaudois un test officiel standard à l’échelle cantonale pour contribuer à harmoniser la pratique sur l’ensemble du territoire vaudois et augmenter l’égalité de traitement des candidats. Questions et réponses sont disponibles depuis lors sur le site cantonal, mais sous forme de fichiers «PDF» statiques. A-Vaud-Test permet désormais un usage plus fluide directement en ligne et le nouveau didacticiel met en perspective les questions.