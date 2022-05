Genève: Une app pour signaler le harcèlement de rue

Face au harcèlement de rue, «un phénomène de société qui va en s’aggravant», selon Cédric Waelti, porte-parole du Département municipal de la sécurité, la Ville de Genève dégaine le signalement en ligne. Depuis ce lundi, son application «Genève en poche» (qui réunit divers renseignements utiles, de l’agenda aux démarches administratives) offre un nouvel onglet précisément intitulé «harcèlement de rue». Via ce canal, tout un chacun, qu’il soit victime ou témoin, peut informer la police municipale d’un cas problématique et bénéficier, s’il le désire, d’un suivi.

Une fois l’onglet ouvert, l’utilisateur est invité à donner diverses informations: son statut (victime, proche de la victime, de l’auteur, témoin), le type d’acte (regard, sifflement, remarque sexiste, transphobe, frottement, attouchement, etc.), le moment des faits, le type de lieu, la localisation, l’auteur présumé (homme seul, femme seule, groupe, tranche d’âge, etc.), la victime, et la volonté ou non de disposer d’un suivi.