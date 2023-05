Une app pouvait espionner ses utilisateurs depuis près d’un an

Téléchargée plus de 50’000 fois sur des appareils Android, l’app iRecorder Screen Recorder a été retirée de la boutique Play Store à la suite du signalement de Lukas Stefanko. Cet expert en cybersécurité chez la société slovaque ESET a découvert que ce service lancé en 2021 s’était transformé en outil d’espionnage. À la suite de la mise à jour 1.3.8 en août 2022, cette app servant à enregistrer l’écran du smartphone a intégré un code malveillant baptisé AhMyth Android. Ce cheval de Troie, qui a été personnalisé pour devenir AhRat, a donné un accès à distance pour l’enregistrement d’audio via le microphone de l’appareil (une minute toutes les 15 minutes) et voler différentes données, à l’insu des utilisateurs.