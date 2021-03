Le concept est présenté en images ci-dessus. Une vidéo de 50 secondes vaut mille mots. EPFL

On le sait désormais: même en étant à bonne distance les uns des autres, les aérosols peuvent se propager dans une salle, et un cluster peut naître lors d’un événement «covid compatible». Or, personne ne serait alors averti par l’application Swisscovid, qui n’enregistre que les contacts étroits (moins de deux mètres de distance durant plus de quinze minutes).

C’est pour combler cette lacune que l’EPFL a dévoilé lundi sa dernière trouvaille. «NotifyMe», une app gratuite sur laquelle on enregistre sa présence à un événement en scannant un QR code. Un peu à l’image des applications qui avaient fleuri dans les bars et restaurants durant l’entre deux vagues. Sauf qu’ici, la protection des données est assurée. «NotifyMe n’enregistre ni ne communique aucune donnée personnelle, ne recourt ni au Bluetooth, ni au GPS et fonctionne de façon décentralisée sur les téléphones de chacun», explique l’école. Un code chiffré est simplement généré dans le téléphone. Il s’efface de lui-même après quatorze jours, si rien n’est à signaler.

Si une personne qui a fréquenté l’événement en question est testée positive, les autorités sanitaires de son canton alerteront l’organisateur, qui pourra alors, en un clic, avertir tous les autres participants qu’un risque de contamination existe. Ces personnes seront alors invitées à rester chez elles en quarantaine, et une potentielle chaîne de contaminations sera ainsi plus rapidement évitée. «Actuellement, les services cantonaux doivent aller consulter les listes fournies par les organisateurs d’événements et contacter personnellement chacun des participants, explique Wouter Lueks, chercheur à l’EPFL. Cela peut prendre plusieurs jours et pose des questions quant à la confidentialité des données.»