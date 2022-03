Android : Une app vole les mots de passe Facebook

Un logiciel malveillant baptisé Facestealer se cache sous l’apparence d’une app de conversion de photos en images de bande dessinée.

L’app malveillante a été téléchargée plus de 100’000 fois sur le système mobile de Google.

Google a retiré de son Play Store, mardi, une app malveillante qui sévit sur les smartphones Android. Baptisé Craftsart Cartoon Photo Tools, ce logiciel installé plus de 100’000 fois se présente comme une banale application de retouche de photos pour les transformer en peintures ou en images de type bande dessinée. Mais elle intègre en réalité le malware Facestealer dans le but de subtiliser les identifiants et mots de passe Facebook des victimes.