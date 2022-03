Android : Une app YouTube signalée comme dangereuse

Google met la pression sur le service YouTube Vanced qui permet de contourner les publicités sur YouTube sans besoin de s’abonner à la formule Premium.

YouTube veut protéger les revenus générés par la publicité et son abonnement Premium.

Après avoir bloqué l’app YouTube Vanced avec une action légale contre ses développeurs, Google cherche par tous les moyens à se débarrasser du service qui permet de bénéficier gratuitement de tous les avantages de l’abonnement YouTube Premium du géant du web, comme le visionnement de contenus sans publicités. La firme de Mountain View a à présent commencé à signaler l’app YouTube Vanced Manager (app qui sert à l’installation de YouTube Vanced et à gérer ses mises à jour) comme dangereuse via le service de sécurité Google Play Protect. Ce dernier est intégré à sa boutique d’apps Android, le Google Play Store. En indiquant via un message que l’app met l’appareil des utilisateurs à risque, Google invite à la désinstaller.