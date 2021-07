Voyager en sécurité - Une appli exclusive pour les femmes qui voyagent en solo

L’inscription n’est pas automatique. Une fois l’application téléchargée, deux selfies seront demandés pour vérifier… que vous êtes bien une femme. Puis, l’accès à la plate-forme est autorisé 2 jours plus tard. NomadHer c’est une application réservée aux femmes qui souhaitent voyager seules. L’idée? C’est Hyojeong Kim qui l’a eu. Cette jeune Coréenne étudiante à Science Po Paris (qui a parcouru plus de 42 pays en solo), s’est lancée en janvier 2020 et sa plateforme compte aujourd’hui plus de 10 000 utilisatrices originaires de 100 pays différents. «Si j’ai pu voyager seule, toi aussi tu peux le faire», lance-t-elle. En vous connectant, vous trouverez des récits de voyages, un répertoire d’hébergements, de restaurants et d’endroits où des voyageuses se sont senties particulièrement à l’aise. Le must? Les abonnées peuvent entrer en contact les unes avec les autres en sélectionnant leur pays et leur destination.