Vous êtes encore une fois bloqué à ce satané feu rouge depuis dix minutes. Pris d’ennui, vous regardez sur votre droite, sur votre gauche et flash! Ce n’est pas le radar, non, mais bien un coup de cœur et pour la personne arrêtée dans la file d’à-côté. Vous voulez la retrouver? Ça tombe bien, le 8 janvier dernier, Carimmat, le Tinder de la route, a débarqué dans tous les App Stores et Google Play de Suisse romande.