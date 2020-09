Brésil : Une application informe les peuples indigènes des lieux de contamination

Des organisations de défense des peuples amérindiens ont lancé vendredi une application pour rendre compte de la propagation du coronavirus.

L’objectif est de diminuer les risques de contamination en permettant aux peuples autochtones d’identifier les zones les plus touchées et éviter de s’y rendre quand ils doivent se déplacer en ville.

Plus de 4 millions de cas confirmés

Avec plus de 4 millions de cas confirmés et près de 125’000 morts, le Brésil est le deuxième pays le plus touché par le virus. Près de 30’000 autochtones ont été contaminés et 785 en sont morts, selon les dernières données de l’APIB, l’Association des peuples indigènes du Brésil.