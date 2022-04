Suisse : Une application pour sauver des vies en cas de chutes

Une start-up de Cham (ZG) a développé un produit en cas de chutes graves à domicile. En se basant sur un détecteur et une application, il émet un appel d’urgence quand quelqu’un tombe.

Les chutes à domicile sont la cause d’accident la plus fréquente en Suisse, selon l’assureur-accident Suva. Sedimentum, une start-up de Cham (ZG), a voulu faire quelque chose contre ces chutes à domicile. Elle a développé une solution permettant d’alerter des contacts sélectionnés lorsqu’une personne tombe chez elle.

Cette solution nécessite un détecteur de chute installé au plafond et une application correspondante. Cette dernière alerte les proches en cas d’urgence – sans que l’on ait à faire quoi que ce soit. Si ces derniers ne réagissent pas, l’appel est alors redirigé vers la centrale d’appel d’urgence de la start-up. «Il est ainsi possible de raccourcir de manière décisive le délai entre la chute et l’intervention des secours», estime la start-up.