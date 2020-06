Sion

Une apprentie ressuscitait les morts pour mieux taper dans la caisse

Une jeune femme a été condamnée pour abus de confiance et faux dans les titres. Elle avait mis au point différentes combines qui lui ont permis de dérober quelque 40’000 francs à la bourgeoisie.

Le droit de ménage bourgeoisial est une tradition sédunoise qui permet à chaque membre de la bourgeoisie de recevoir une indemnité annuelle de 100 francs. Et si, une année, elle n’est pas réclamée, le membre peut demander l’année suivante 200 francs. En charge de la gestion de ce droit, une jeune apprentie d’origine portugaise en a profité pour s’en mettre plein les poches. Lorsque l’un d’eux venait chercher ses 100 francs pour 2018 et signait le registre, la jeune femme ajoutait ensuite la mention «17» devant le «18» et gardait pour elle les 100 francs supplémentaires, explique « Le Nouvelliste ».

Puis, pour gagner davantage, elle a fait de faux versements pour 2018 et 2019 à des bourgeois qui étaient décédés, mais qu’elle avait pris soin de ressusciter dans sa comptabilité. Et, pour finir, elle est même allée jusqu’à créer des bourgeois fictifs, afin de retirer de l’argent à leur place. Ces trois stratagèmes lui ont rapporté en tout quelque 40’000 francs. Mais, le plus cocasse, c’est qu’elle s’est fait pincée parce que quelqu’un – elle jure que ce n’est pas elle – a piqué 10’000 francs dans la caisse, ce trou comptable ayant entraîné l’ouverture d’une enquête. Jugée pour abus de confiance et faux dans les titres, elle a écopé de 90 jours-amende avec sursis et 500 francs d’amende.