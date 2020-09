La mésaventure vécue par cet homme pourrait constituer le plus grand cauchemar des arachnophobes. Quelle personne ayant une peur viscérale des araignées n’a jamais fait un rêve désagréable dans lequel une petite bête à huit pattes lui monte sur le corps pour l’attaquer?

Quatre opérations et une greffe de peau

La morsure ne l’a pas réveillé, mais le matin suivant, la douleur était insoutenable. Pire, son bras et sa main ont commencé à se nécroser, obligeant le Meurthe-et-Mosellan à se rendre à l’hôpital. Sur place, le diagnostic des médecins est sidérant: l’homme pourrait être amputé.

Fort heureusement, les professionnels redoublent d’ingéniosité et de compétence pour lui éviter de perdre sa main… Quatre opérations et une greffe de peau plus tard, l’homme peut finalement souffler, sa main est sauvée. Le traumatisme, lui, restera pendant un bon moment…