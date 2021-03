La chaîne TMC a proposé mardi un voyage dans le passé de la télévision française avec une émission spéciale année 1995, intitulée le «Canap95. L'occasion de redécouvrir des extraits affligeants du jeu télévisé «Pyramide», animé par Patrice Laffont, et diffusé sur France 2 de 1991 à 2003 (puis de 2014 à 2015). Pépita, une jeune femme noire qui tirait au sort la carte postale d'un téléspectateur, est ainsi victime de dérapages racistes et sexistes de la part de Patrice Laffont et des autres participants de l'émission.