Italie : Une armée de méduses envahit le port de Trieste

Des centaines d’animaux marins ont pris possession des eaux de l’Adriatique dans le golfe de Trieste, mercredi. Un phénomène de plus en plus fréquent.

Spectacle saisissant, mercredi à Trieste (nord-est). Emportées par le vent et les courants, des centaines de méduses sont venues colorer les eaux du port, rapporte «La Repubblica» . Les animaux en question appartiennent à l’espèce Rhizostoma pulmo, l’une des plus grandes vivant dans la mer Adriatique: ses spécimens peuvent mesurer jusqu’à un mètre.

«La présence de ces méduses dans notre golfe a été observée dès la fin de l’an 800. Et depuis le début du XXe siècle, on a constaté de nombreux épisodes de floraison de cette espèce. Depuis le début des années 2000, ces floraisons semblent devenir plus fréquentes et durer plus longtemps», explique sur Facebook l’Institut national d’océanographie et de géophysique expérimentale (OGS).