Etats-Unis: Une «armée» d’observateurs pro-Trump menace les midterms

États-Unis : Une «armée» d’observateurs pro-Trump menace les midterms

«L’appel de Steve Bannon (…) entraîne une vraie possibilité que la saison électorale soit chaotique», avance auprès de l’AFP Jennifer McCoy, professeure de sciences politiques à l’université d’État de Géorgie. «Nous pourrions potentiellement assister à une grande confusion, avec des électeurs empêchés de voter et de nombreux problèmes lors du comptage des voix si ces nouveaux employés de bureau de vote et observateurs partisans contestent les résultats qu’ils n’apprécient pas».

«Armée de citoyens»

Elle assure que son organisation, baptisée «Election Integrity Network», a formé plus de 20’000 observateurs électoraux dans tout le pays, dont la plupart dans les États clés qui pourraient déterminer l’issue du scrutin. «La gauche effectue le dépouillement et contrôle le processus électoral sans supervision de notre part depuis trop longtemps. Cette période est terminée», écrivait Cleta Mitchell sur son site internet plus tôt cette année.

«En soutenant des instructions agressives mais vagues, et en agitant le spectre infondé d’une fraude généralisée, cet effort inédit de lever une +armée+ de citoyens pourrait mener à perturber et à intimider les électeurs, à des contestations massives, à des brèches dans la sécurité électorale et d’autres formes d’infractions», écrit Mekela Panditharatne, de l’institut de recherche Brennan Center for Justice, à l’université de New York.