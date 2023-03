Guerre en Ukraine : Une arrestation de Poutine serait une «déclaration de guerre» 

Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS

«Imaginons la chose (…) Le chef de l’État d’une puissance nucléaire se rend, disons par exemple, en Allemagne et est arrêté. Qu’est-ce que cela? Une déclaration de guerre contre la Russie», a déclaré mercredi soir l’ex-président Dmitri Medvedev, actuel numéro 2 du Conseil de sécurité russe. Si cela se produit, alors «toutes nos capacités, missiles et autres, s’abattront sur le Bundestag, le bureau du chancelier et ainsi de suite», a ajouté Dmitri Medvedev, coutumier des déclarations fracassantes.