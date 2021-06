Berne : Une arrestation musclée fait l’objet d’une enquête

Un suspect plaqué au sol avec sa tête compressée par le genou d’un policier a créé l’émoi. Une enquête a été ouverte par le Ministère public.

Dans la capitale fédérale, vendredi matin, l’arrestation d’un jeune homme par la police a créé l’émoi. Un photographe du «Bund» et de la «Berner Zeitung» a observé la scène. On y voit un policier poser son genou sur le cou d’un homme allongé au sol. Cette technique de contrainte controversée n’est pas sans rappeler la mort tragique de George Floyd, aux États-Unis, qui a provoqué une vague de protestations internationales contre les violences policières il y a un an.