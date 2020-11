Football : Une arrivée digne d’un film de science-fiction

Alors qu’ils se rendaient au Qatar pour disputer la Ligue des champions asiatique, les joueurs du Shanghai Shenhua ont dû voyager en combinaison intégrale.

Au fil des semaines, le football en temps de Covid offre des images de plus en plus surréalistes. L’époque où la vue des premières tribunes vides, de joueurs masqués et tenus à distance sur les bancs de touche heurtait notre âme semble déjà loin. Depuis, certains pays sont passés à l’étape supérieure. C’est le cas, notamment, du Qatar.