Football : Une AS Rome solide domine l'Atalanta Bergame

Vainqueurs de l’Atalanta Bergame de Remo Freuler (1-0), les Giallorossi enchaînent un septième match sans défaite et mettent la pression dans la course à la Ligue des champions.

Tammy Abraham a inscrit le seul et unique but de la rencontre.

La Roma s'est imposée à domicile contre l'Atalanta Bergame de Remo Freuler (1-0), samedi lors de la 28e journée de Serie A, et poursuit sa bonne dynamique dans la course aux places européennes. Les Giallorossi sont 6es (47 points) à trois points de la Juventus Turin, première qualifiée provisoirement pour la Ligue des champions. Un peu plus haut, le podium est encore loin puisque l'AC Milan possède dix points d'avance, alors que l'Inter est toujours leader (58 points). Surtout, les Romains enchaînent un septième match sans défaite en championnat, tous contre des équipes moins bien classée sauf celui-ci.

Samedi, la Roma a été solide, à défaut d'être brillante ou emballante, à l'image des principes de jeu de son entraîneur José Mourinho. Un but de son buteur anglais Tammy Abraham à la demi-heure de jeu a suffi à son bonheur. L'ancien attaquant de Chelsea a profité d'un bon travail de Zaniolo, qui l'a attendu aux abords de la surface pour jouer idéalement un deux contre deux. Il n'a plus eu qu'à emmener le ballon dans la surface puis croiser sa frappe pour ouvrir le score (32e).

Les joueurs de Mourinho ont dominé la rencontre, se procurant quelques occasions supplémentaires, rarement nettes et ont surtout profité de l'apathie de Bergame. Sans ses attaquants Duvan Zapata et Josip Ilicic, l'Atalanta a manqué d'idées, ne parvenant pas à inquiéter la Roma. Le milieu néerlandais Marten de Roon a même laissé éclater sa frustration en fin de match en commettant une faute qui lui a valu un second carton jaune, et donc une exclusion (94e+5). Dans la foulée, c'est le milieu offensif arménien de la Roma Henrikh Mkhitaryan qui a reçu un deuxième avertissement pour une faute d'antijeu.