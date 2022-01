Une association anti-drogues s’en prend à Euphoria

Série : Une association antidrogues s’en prend à «Euphoria»

Selon le D.A.R.E., la série avec Zendaya glorifie la consommation de substances illicites, la violence et le sexe.

«Plutôt que de favoriser le désir de chaque parent de protéger leurs enfants des potentielles horribles conséquences de l’abus de drogues et des comportements à risques, la série dramatique de HBO «Euphoria» choisit de glorifier à tort et de dépeindre de manière erronée la consommation de drogue au lycée, les addictions, le sexe anonyme, la violence et d’autres comportements destructeurs comme étant communs et répandus dans notre monde», a fait savoir le D.A.R.E.