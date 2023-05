Journée de la bonne action: Une association coupe gratuitement les cheveux des plus démunis

Patricia, 21 ans, est à la recherche d’un appartement. Elle ne peut pas se permettre de prendre rendez-vous chez le coiffeur et se coupe généralement les cheveux elle-même. Jusqu’au jour où elle a découvert l’association Kar-Li, synonyme de charité, dont les membres – coiffeurs de métier – coupent gratuitement les cheveux des personnes dans le besoin.

En découvrant sa nouvelle coupe de cheveux, Patricia s’est exclamée: «Ouah, je me sens vraiment plus fraîche, belle et décente à nouveau». Elle se dit reconnaissante des services fournis par l’association bernoise. «Je trouve ça chouette que les gens ici donnent quelque chose en retour. Sinon, tout le monde veut toujours de l’argent, de l’argent et encore de l’argent.» Elle doit parfois faire la manche dans la rue. «Les gens me regardent avec mépris et me disent que je ferais mieux de chercher un travail», explique la jeune femme de 21 ans. «Mais ils ne savent pas ce que c’est que de devoir voler de la nourriture.»

«Je n’avais pas plus dans ma caisse, mais j’avais le cœur joyeux»

C'est précisément pour ce genre de personnes que Karin Flückiger-Stern voulait faire quelque chose. Son salon de coiffure était en crise et elle avait de moins en moins de clients, c’est ce qui l’a poussée à chercher quelque chose de plus dans sa vie. La Bernoise a alors décidé de se rendre dans la rue. «Je suis allée dans des salles communes et j’ai coupé les cheveux de personnes qui n’avaient pas les moyens d’aller dans un salon de coiffure. Le soir, je n’avais pas plus dans ma caisse, mais j’avais le cœur joyeux», raconte-t-elle à 20 minutes.

La demande était si forte qu’elle a fondé l’association Kar-Li. Avec des personnes partageant ses idées, Karin Flückiger parcourt désormais la Suisse pour offrir une nouvelle coupe de cheveux à des personnes dans le besoin.

«Cela fait du bien, tout simplement»

Ce qui fait le plus plaisir à Karin, c’est la reconnaissance de ses clients . «Ce n’est pas la même chose que dans un commerce. C’est clair, quand on paie pour un service, on paie et c’est tout.» Les clients de son salon la remerciaient bien sûr, mais d’une manière différente. «Ici, c’est un autre genre de merci. On peut recevoir un baiser sur le front ou une accolade. Cela fait du bien, tout simplement», raconte la Bernoise. Elle est particulièrement heureuse lorsqu’elle voit les gens repartir bien dans leurs baskets et fiers de leur nouvelle coupe de cheveux, prêts à postuler à nouveau pour un emploi.

Comme les personnes qui profitent de son offre sont nombreuses, elle espère que d’autres collaborateurs viendront la rejoindre. «J’aimerais aussi que davantage de prestataires de services voient dans leur métier une opportunité d’aider les autres», déclare cette femme de 49 ans.



