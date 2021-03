Durant les deux premiers mois de l’année 2021, plus de 200 animaux sont morts dans des incendies de fermes, dont 50 veaux à Cortébert (BE) ou encore 150 cochons à Rothenhausen (TG). C’est pour cela que l’association Peta a interpellé l’Office fédéral de l’agriculture. L’organisation demande que soient ancrées dans une loi des règles pour la protection contre les incendies dans les étables et que des inspections régulières de ces installations soient effectuées.